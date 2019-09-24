بومبيو: الثلاثي الأوروبي أكد مسؤولية إيران عن هجوم أرامكو

واشنطن(صدى):

أعلن مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي، اليوم الثلاثاء، عن نتائج محادثاته مع الثلاثي الأوروبي « بريطانيا وفرنسا وألمانيا » بشأن سياسة إيران وانتهاكاتها المستمرة.

وأكد « بومبيو » في تصيرحات له، أن المباحثات أجمعت على مسؤولية إيران عن الهجوم على معملي النفط التابعين لشركة أرامكو.

وشدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق، على عدم حدوث تغيير في موقف بلاده تجاه التعامل مع الملف النووي الإيراني ورعاية طهران للإرهاب، مؤكدًا أن بلاده لا تريد الدخول في حرب مع أحد.