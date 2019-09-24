مدافعًا عن التفحيط والمفحطين.. طارق الحبيب: « لا تضيقوا على الناس » (فيديو)

علي القحطاني(صدى):

دافع البروفيسور طارق الحبيب، استشاري الطب النفسي، عن التفحيط والمفحطين، مناديًا بتقنينه وليس منعه تمامًا.

وقال طارق الحبيب: « حينما بدأ التفحيط في المملكة منذ 30 عامًا، خرجت وناديت بأندية للتفحيط؛ لأنها طاقة معينة وهي فن من الفنون » .

وأضاف خلال لقائه ببرنامج « ياهلا » : « بدلًا من التفحيط في الشارع يذهبوا إلى أندية للتفحيط؛ إذا لا تضيقوا على الناس فيذهبوا إلى الحرام » .

وأشار إلى أن « التفحيط هواية يمارسها الشباب مثلها مثل رياضة كرة القدم والشطرنج والقفز بين الجبال وغيرها » .

وعن خطورة التفحيط، قال: « القفز بين الجبال وركوب الطائرات والمسابقة بالدبابات كلها فيها خطورة » .