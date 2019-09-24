مدافعًا عن التفحيط والمفحطين.. طارق الحبيب: « لا تضيقوا على الناس » (فيديو)
دافع البروفيسور طارق الحبيب، استشاري الطب النفسي، عن التفحيط والمفحطين، مناديًا بتقنينه وليس منعه تمامًا.
وقال طارق الحبيب: « حينما بدأ التفحيط في المملكة منذ 30 عامًا، خرجت وناديت بأندية للتفحيط؛ لأنها طاقة معينة وهي فن من الفنون » .
وأضاف خلال لقائه ببرنامج « ياهلا » : « بدلًا من التفحيط في الشارع يذهبوا إلى أندية للتفحيط؛ إذا لا تضيقوا على الناس فيذهبوا إلى الحرام » .
وأشار إلى أن « التفحيط هواية يمارسها الشباب مثلها مثل رياضة كرة القدم والشطرنج والقفز بين الجبال وغيرها » .
وعن خطورة التفحيط، قال: « القفز بين الجبال وركوب الطائرات والمسابقة بالدبابات كلها فيها خطورة » .
#فيديو
البروفيسور #طارق_الحبيب يدافع عن التفحيط، وينادي بتقنينه..#برنامج_ياهلا#خليجية@Talhabeeb pic.twitter.com/MJeV5mRQ51
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) September 24, 2019
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