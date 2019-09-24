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نيمار: أخطأت كثيرًا وأدفع الثمن غاليًا

نيمار: أخطأت كثيرًا وأدفع الثمن غاليًا
نواف السالم(صدى):

أكد نجم باريس سان جيرمان نيمار دا سيلفا، على أنه ارتكب العديد من الأخطاء خلال مسيرته الكروية، ويسعى لتعويضها.

وقال ” نيمار ” في تصريحات لـ ” ميرور ” : لقد ارتكبت الكثير من الأخطاء، ولكنني أعمل على تصحيحها لأستعيد ثقتي في نفسي وعدم تكرارها بالمستقبل؛ لأنني أريد أن أصبح اللاعب الأفضل في العالم.

وتابع : “لست شخصًا كاملًا، فهذا شيء مستحيل للكائن البشري، وأخطئ كثيرًا وأدفع الثمن غاليًا.

وأضاف: عندما أشعر بالإحباط، يتملكني الغضب وأنفجر ولا أستطيع السيطرة والتعامل بشكل طبيعي مع الجميع

واستكمل: أثّرت علي خلال الفترة الماضية، لقد تعرضت لإصابتين خطيرتين في العامين السابقين وابتعدت عن كرة القدم لمدة 6 أشهر.

واستمر: ” ألعب كرة القدم من أجل عائلتي ووالدي وأختي وأصدقائي، لأنني أعلم جيدًا أنهم يدعمونني ويساعدونني “.

واختتم: كل ما أركز عليه حاليًا هو التدريب جيدًا مع المعد البدني الخاص بي، لأحافظ على لياقتي وأمنيتي الوحيدة هي أن أكون أفضل لاعب كرة قدم في العالم.


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