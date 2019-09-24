الجبير: إيران تتدخل في شؤون دول المنطقة وتقدم الصاوريخ البالستية لحزب الله والحوثي

نايف السالم(صدى):

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية، عادل الجبير، أن المملكة تقوم بالتحقيق حول مصدر إطلاق الصواريخ على منشأتي أرامكو في بقيق وخريص.

وأضاف خلال الجلسة الحوارية على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة: نعتقد أن المسؤول عن الهجوم على أرامكو إيراني لأنه تم بأسلحة إيرانية.

وأردف عادل الجبير: «هدفنا أن نعطي أدلة قوية للعالم بشأن حقيقة ما جرى في الهجوم».

وعن موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال:« موقفه شامل ويجب بالفعل تعديل الاتفاق النووي»، مؤكدأ أن المملكة تعمل مع حلفائها الأوروبيين للتوصل إلى خيار جماعي للتعامل مع إيران.

وتابع: «إيران تدعم الإرهاب وتتدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة، وتقدم الصواريخ البالستية لميليشيات حزب الله وميليشيات الحوثي».

وعلق على الوضع اليمني، بالقول:« لم نبدأ الحرب في اليمن.. دخلنا بعد 9 أشهر لمنع السيطرة الشاملة للحوثيين»، مشيرًا إلى أن « الحوثيون نقضوا كل الاتفاقيات التي وقعوها».