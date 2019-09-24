ضمك في جولة همة حتى القمة يقدم 89 جائزة ضخمة لجماهيرة

محمد بن طحيطح(صدى):

اقامت ادارة نادي ضمك حفل توزيع جوائز الجمهور الحاضر في لقائه امام الشباب بجولة همة حتى القمة والرابعة من دوري الامير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتم تسليم الجوائز ال 89 التي منحتها ادارة النادي بمناسبة اليوم الوطني بمقر النادي في حفل حضر فيه منسوبي النادي بتواجد جميع الفائزين وبحضور عدد من مشجعي فارس الجنوب ، وسلم الجوائز فيها رئيس مجلس ادارة النادي الاستاذ صالح ابونخاع وبحضور امين عام النادي الاستاذ عبدالوهاب بن دخيل ومدير عام النادي الاستاذ عبدالرحمن راشد وبإشراف مشرف التسويق بالنادي الاستاذ عبدالله حمود الصميلي.