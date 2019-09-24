تفحم 8 أطفال رضع بالجزائر بسبب جهاز قاتل البعوض

الجزائر(صدى):

شهدت الجزائر ، اليوم الثلاثاء، اندلاع حريق مهول أودي بحياة 8 أطفال رضع.

واجتاحت النيران مستشفى في مدينة واد سوف والتي تقع على بعد مئات الكيلومترات في جنوب-شرق العاصمة.

وأوضح مسؤول في جهاز الدفاع المدني النقيب نسيم برناوي، إن الحرائق اندلعت حوالي الساعة 3:50 بالتوقيت المحلي (2:50 بتوقيت غرينتش) في مصحة (الولادة والأمومة).

ولفت إلى توفي 8 أطفال بعضهم نتيجة الحروق وآخرون جراء الاختناق بالدخان.

كما تم إنقاذ 76 شخصًا، 11 رضيعًا و37 امرأة و28 عاملًا وعاملة، بينما أظهرت التحقيقات الأولية إن شرارة كهربائية في جهاز قاتل للبعوض تسببت بالكارثة التي وقعت في مبنى سبق أن تعرض لحريق قبل 16 شهرا.