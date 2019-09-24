العطوي يحث جماهير الاتفاق على دعم الفريق

نواف السالم(صدى):

حث مدرب الاتفاق خالد العطوي جماهير النواخذة على التريث والصبر وعدم الاستعجال في إطلاق الأحكام النهائية على الفريق، جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة الاتفاق أمام أبها والذي أقيم مساء اليوم الثلاثاء في قاعة المؤتمرات بالنادي.

وقال العطوي في حديثه: ” نحن نلعب بأسلوب جديد، وأغلب عناصر الفريق جديدة، وتحتاج لوقت وتدرج حتى تستوعب هذا الأسلوب ويكون بينها تناغم وانسجام ” وأكمل ” أرجو أن لانقسو على اللاعبين، وأن ندعمهم حتى نحقق النتائج المرجوة “.

وأقر لاعب الاتفاق صالح العمري بعدم رضا جميع اللاعبين عن أداء الفريق في المباراة السابقة أمام الفيصلي وقال : ” لسنا راضين عن أدائنا في المباراة السابقة، ويجب أن نعوض في المباراة المقبلة ونعوض جماهيرنا عن الخسارة ” وأكد العمري على صعوبة المباراة المقبلة “ مباراة صعبة أمام منافس صعب على ملعب صعب، وبإذن الله نكون في تركيزنا وبالجد والعمل نحقق الفوز ”.

وواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تدريباته الجماعية على ملعب عبدالله الدبل بالنادي تحت إشراف المدرب الوطني خالد العطوي مساء اليوم الثلاثاء، وركز العطوي في التدريبات المغلقة على تطبيق عدد من الجمل الفنية والتكتيكية.

وتغادر بعثة الاتفاق صباح يوم غدٍ الأربعاء إلى أبها، وذلك استعداداً لمواجهة أبها يوم الخميس على ملعب الأمير سلطان بن عبدالعزيز في المحالة في تمام الساعة 6:45 مساءً.