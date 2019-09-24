رئيس الوزراء العراقي سيزور المملكة غدا

نايف السالم(صدى):

أعلن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، اليوم الثلاثاء، أن رئيس مجلس الوزراء السيد عادل عبد المهدي سيجري غدا زيارة لعدة ساعات إلى المملكة.

وسيلتقي خلال الزيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي ولي العهد محمد بن سلمان، حفظهما الله، لبحث العلاقات بين البلدين الشقيقين ، والاوضاع الاقليمية وجهود التهدئة.

وسيبحث عبدالمهدي موقف العراق الثابت للعب دوره الإيجابي في الحرص على إبعاد خطر التوترات والنزاعات وإقامة افضل العلاقات مع جميع الدول المجاورة والشقيقة والصديقة.