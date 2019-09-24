شاهد.. ميجان ماركل بالحجاب وهاري يخلع حذاءه في زيارتهما لمسجد تاريخي

لندن(صدى):

شهدت جولة دوق ودوقة ساسكس، الأمير هاري وميجان ماركل، في جنوب أفريقيا، زيارتهما أول وأقدم مسجد في البلاد.

وقامت ميجان ماركل بتغطية رأسها وخلع حذائها قبل الدخول إلى المسجد، فيما قام زوجها بخلع حذائه هو الآخر.

والتقى الاثنان بقادة الأديان قبل التجول في الحي، ومنهم الشيخ إسماعيل لوندت وزعيم الجالية المسلمة محمد غرونوالد ومجموعة من قادة الأديان، بمن فيهم ممثل عن كنيسة إنجلترا وكبير الحاخامات وقادة الشباب اليهود والمسيحيين والمسلمين والطلاب الذين شاركوا في التبادل بين الأديان بين لندن وكيب تاون.

وكان الزوجان قد قاما بزيارة شاطئ على مشارف مدينة كيب تاون، للتعرف على أعمال منظمة Waves For Change، التي تساعد الأطفال المعرضين للخطر وتحدي المجتمعات من خلال قوة ركوب الأمواج.

يشار إلى أن المسجد تم إنشاءه الأول في عام 1794 أثناء الاحتلال البريطاني الأول لرأس الرجاء الصالح، وكان المؤسسة الدينية الرئيسية خلال الأعوام 1804 حتى 1850.