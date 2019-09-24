بالأدلة .. تركيا أصبحت إلى ملاذا سهلا للإرهاب

نايف السالم(صدى):

تأكد جميع الأدلة والتقارير دعم تركيا للإرهاب، وأنها أصبحت ملاذًا آمنًا وسهلًا للإرهابيين، بالإضافة إلى تورطها في شبكات غسيل أموال.

وأعدت صحيفة «نيويورك بوست» الأمريكية، تقريرًا للتأكيد على دعم تركيا للإرهاب والمساعدات التي قدمتها لإيران لتجاوز العقوبات الأمريكية التي تم فرضها في الفترة الماضية.

وقالت الصحيفة الأمريكية، إن تركيا أبدت تساهلًا كبيرًا في التعامل مع المصرفيين غير الشرعيين في عهد رجب طيب أردوغان، وأصبحت مصدرًا للأموال الإيرانية للتحايل على العقوبات الأمريكية.

وأضافت الصحيفة أن الحكومة الأمريكية أثبتت تورط شركات تركية في شبكة غسيل أموال تضمنت بيع الذهب الفنزويلي، وكانت الحكومة قد فرضت عقوبات سابقة على تلك الشبكة في يوليو.

وأكمل التقرير أن وزارة الخزانة الأمريكية فرضت العديد من العقوبات على مكاتب صرافة تركية لإثبات تورطهم في تمويل إيران تزامنًا مع العمليات الإرهابية التي كان يجريها تنظيم داعش الإرهابي.

كما نوه التقرير على أن تركيا تعلم جيدًا وجود الإرهابيين بالإضافة لتساهل المحاكم معهم، فضلاً عن إطلاق سراحهم في انتظار صدور أحكام ضدهم أو إطلاق سراحهم نهائيًا.

وأشار التقرير إلى أن جماعة الإخوان في مصر لم تجد ملاذًا آمنًا بعد طردها عام 2013 إلا في تركيا، فضلاً عن إنشاء مؤسسات فرعية لها في تركيا حرصت على نشر الدعوات المتطرفة.

كما تطرقت الصحيفة في نهاية تقريرها إلى تورط تركيا بالأحداث الإرهابية في سوريا، حيث أثبتت تورط الخبير المالي في نظام الأسد بقضايا فساد وغسيل أموال بالتعاون مع شركات تركيا، مكنتهم من التحايل على العقوبات الأمريكية.