بالصور.. دراجين يحتفلون باليوم الوطني الـ89 على طريقتهم

نايف السالم(صدى):

احتفل الدراجين احمد بن صبر ومحمد الردادي واحمد العوفي اعضاء فريق المدينة مونستيرز الرياضي باليوم الوطني ٨٩ على طريقتهم وذلك بخط اسم (محمد) على خارطة المدينة المنورة بمسافة ٢١٠ كم بدراجاتهم الهوائية في زمن قارب التسع ساعات ونصف تحت شعار يحمل (سيف العز ..سمو المجد ..محمد الوطن).

حيث انطلقوا من قرية الفريش وانتهوا بمنطقة الرذايا.

الجدير بالذكر انه سبق للدراجين خط اسم (سلمان)على خارطة المدينة بمسافة ٤٣كم وايداعها بموسوعة غينيس لتسجيلها كاكبر كلمة سلمان.