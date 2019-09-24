مستشفى جازان العام يحتفل باليوم الوطني89

ماجد القزيز(صدى):

نظم المستشفى احتفالاً بحضور مدير مستشفى جازان العام الصيدلي جميل بن محمد الصميلي، والذي شارك المرضى والمراجعين فرحتهم بهذه الذكرى السنوية الغالية، وقام بزيارات المرضى بمركز الكلى والمراجعين بمركز الطوارئ المؤقت وذلك بحضور مساعديه وعددٍ من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام والطواقم الطبية والتمريضية المناوبة.

واكتست مداخل وممرات المستشفى بالأعلام الخضراء والبالونات والشعارات، وعدد من اللوحات التي تجسّد الحب والولاء والوفاء للوطن الغالي، ابتهاجًا واعتزازًا بذكرى توحيد هذه البلاد الغالية.

يُشار إلى أن من منسوبي المستشفى شاركوا في هذه الفعالية التي شهدت توزيع الهدايا بهذه المناسبة على المرضى والمراجعين، وكذلك منسوبي المستشفى.