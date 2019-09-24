محافظ المجاردة يستقبل طلاب مدرسة عبدالرحمن الغافقي الإبتدائية

محمد بن طحيطح(صدى):

استقبل محافظ المجاردة الأستاذ سعيد بن علي بن دلبوح ووكيل محافظة المجاردة الأستاذ ثامر بن نايف المرزوقي بمكتبيهما صباح اليوم وفدا من مدرسة عبدالرحمن الغافقي الإبتدائية برئاسة قائد المدرسة الأستاذ ظافر علي الشهري والمرشد الطلابي الأستاذ محمد علي اليحياوي ورائد النشاط الأستاذ عبدالله محمد العمري ومجموعة من طلاب المدرسة وذلك ضمن برامج المدرسة في الاحتفاء باليوم الوطني ٨٩ للمملكة العربية السعودية وقد رحب محافظ المجاردة بالجميع وشكر لهم هذه المبادرة في هذه المناسبة الغالية على قلوب الجميع كما وجه كلمة توجيهية لأبناءه الطلاب بهذه المناسبة متمنياً لهم التوفيق والنجاح وللوطن الغالي مزيداً من الإنجازات والتطور والنمو في ظل قيادتنا الرشيدة-حفظها الله- وفي الختام التقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة .