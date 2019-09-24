جامعة الملك خالد تستضيف ورشة ” الاستخدام الآمن للمبيدات “

محمد بن طحيطح(صدى):

برعاية صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منقطة عسير – حفظه الله – استضافت جامعة الملك خالد صباح اليوم الثلاثاء، ورشة عمل “الاستخدام الآمن للمبيدات”، التي ينظمها فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة، في رحاب المدينة الجامعية بأبها “قريقر”.

وفي بداية الورشة اطلع وكيل إمارة منطقة عسير المساعد للشؤون التنموية الدكتور إبراهيم الدريبي وعدد من منسوبي الوزارة وجامعة الملك خالد وعدد من الجهات على المعرض المصاحب الذي ضم مشاركة عدد من مزارعي المنطقة، وشركات ومؤسسات صناعة وتوريد المبيدات الزراعية.

عقب ذلك رحب مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بعسير المهندس فيصل آل زياد بسعادة وكيل الإمارة ومنسوبي الوزارة والجامعة والمشاركين، مؤكدًا على أهمية الورشة في الحفاظ على بيئة المنطقة وزراعتها، مقدمًا شكره لسمو أمير المنطقة على دعمه واهتمامه بكل ما من شأنه تقدم وتطور كافة مقومات الزراعة والبيئة بمنطقة عسير، كما شكر آل زياد معالي مدير جامعة الملك خالد على حسن تنظيم واستضافة هذه الورشة، آملًا أن تقدم فائدتها القصوى للمختصين والمزارعين من أبناء منطقة عسير.

كما أكد وكيل الوزارة للزراعة بالنيابة الدكتور بندر الصقهان خلال كلمة ألقاها في بداية انعقاد الورشة على سعي واهتمام الوزارة بسلامة المنتج الزراعي، لافتًا إلى أن الوزارة تعمل حاليًّا على مشروع يهتم بمجالات الزراعة يتمثل في اعتماد شهادات تطبيق الممارسات السليمة لكافة المزارعين والمشاريع الزراعية، وذلك بعد تطبيق عدة اشتراطات تصب في صالح سلامة المنتج الزراعي، مؤكدًا أن الوزارة لديها العديد من الاستراتيجيات والمبادرات لضمان سلامة المنتج منها وضع العقوبات وفرق التفتيش الميدانية.

فيما تناولت الورشة عدة محاور وأوراق علمية بدأت بالتعريف بالإدارة العامة للإنتاج النباتي أهدافها ومهامها ورؤيتها، وكذلك التعريف بالمبيد أشكاله، وضرورة استخدامه، والاعتبارات الخاصة عند استخدام المبيدات، إضافة إلى تجربة مزارعي المنطقة حول استخدام المبيدات بشكل آمن، وتناولت الورشة أيضًا موضوع المبيدات الآمنة المطورة بتقنية النانو، والبرنامج الوطني لرصد متبقيات المبيدات، ودور مختبر الأمانة بمنطقة عسير في تحليل متبقيات المبيدات بالمنتجات الزراعية.

وفي ختام الورشة عُقدت حلقة نقاش ضمت مشاركة عدد من المتخصصين المشاركين والمزارعين للرد على الاستفسارات والأسئلة المتعلقة بالمبيدات وسلامة المنتج الزراعي، بعدها كرم سعادة وكيل الإمارة المساعد نيابة عن سمو أمير منطقة عسير المشاركين من الوزارة والجامعة وعدد من الجهات والمزارعين.