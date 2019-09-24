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مجموعة الفطيم تقدم وظائف إدارية لحملة البكالوريوس

مجموعة الفطيم تقدم وظائف إدارية لحملة البكالوريوس
فاطمة المالكي(صدى):

كشفت مجموعة الفطيم عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) ، عن توفر وظائف إدارية لحملة البكالوريوس، للعمل في الشركة والشركات التابعة لها في المدن التالية (الرياض، وجدة) .

وقالت المجموعة إن الوظائف المتوفرة هي :

1- مدير متجر (Store Manager) (جدة، الرياض).
2- مُحلل أول المالية (Senior Financial Analyst) (الرياض).
3- مدير الخزينة المالية (Finance Manager Treasury) (جدة).
4- مدير المالية (Finance Manager) (جدة).
5- إداري تنفيذي (Admin Executive) (جدة).

ولمعرفة بقية الشروط والتفاصيل وللتقديم من خلال الرابط التالي:
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