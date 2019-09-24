امير فوج الـ38 بنجران يهنئ خادم الحرمين وولي العهد باليوم الوطنى الـ89

نايف السالم(صدى):

رفع امير الفوج الثامن والثلاثون بمنطقة نجران راكان سعود الايداء التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد وللشعب السعودي الوفي بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الـ 89للمملكة العربية السعودية.

وأكد أن أن ذكرى اليوم الوطني مناسبة تتجدد فيها معاني الولاء للوطن, وتؤكد أهمية الملحمة التي وحدت وأرست قواعد هذه البلاد منذ عهد المؤسس المغفور له الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – طيب الله ثراه – مروراً بأبنائه البررة من بعده حتى عهدنا الحالي عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ

وأضاف إن المتأمل لمسيرة المملكة العربية السعودية ونحن نحتفل اليوم في هذه الذكرى العزيزة على قلوبنا جميعاً قيادة وشعباً ، ليجد في نفسه افتخار لما تحقق للوطن من الرقي والتقدم بكافة المجالات .

واختتم حديثه عن ذكرى اليوم الوطني بالدعاء إلى الله بأن يحفظ وطننا وقيادتنا بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده وأن يعيد علينا هذه الذكرى الوطنية والوطن من تقدم الي تقدم .