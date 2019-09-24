الهلال يؤدي مرانه الرئيس استعدادًا للتعاون (صور)

نواف السالم(صدى):

أدى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، مساء اليوم الثلاثاء، مرانه الرئيس؛ استعدادا لمواجهة ضيفه التعاون مساء يوم الخميس المقبل.

وتركز المران على الجوانب التكتيكية والفنية، كما عمد الجهاز الفني في بداية المران إلى تطبيق عدد من التدريبات الفنية، كما طبق المدير الفني رازفان لوشيسكو، عددا من الجمل التكتيكية.

وواصل الثنائي سلمان الفرج وأندري كاريلو برامجهما العلاجية والتأهيلية، فيما اختتم رازفان المران بمناورة على جزء من مساحة الملعب.

ويختتم الفريق تحضيراته الميدانية للقاء التعاون بمران مغلق مساء يوم غد الأربعاء.

ويلتقي الهلال التعاون يوم الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وينفرد الهلال بصدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 10 نقاط، وبفارق نقطتين عن الفيصلي صاحب المركز الثاني، بينما يحتل التعاون المركز العاشر برصيد 4 نقاط.