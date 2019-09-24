رونالدو لم يصوت نهائيًا لميسي ليكون الأفضل.. على عكس البرغوث

ماجد محمد(صدى):

يبدو أن كريستيانو رونالدو لا يجد ميسي يستحق الكرة الذهبية أو يكون الأفضل؛ لذلك على مدار 8 أعوام لم يعطي صوته له.

وقالت صحيفة ” سبورت “ الكتالونية أن كريستيانو رونالدو لم يصوت من قبل في أي مناسبة لغريمه التقليدي ليونيل ميسي.

وقالت الصحيفة: رونالدو شارك في التصويت ثماني مرات لجائزة الأفضل والكرة الذهبية، ولم يمنح صوته في أي مرة لميسي مقابل مرتين صوت فيهما ميسي لرونالدو وكانتا آخر عامين عقب رحيله عن ريال مدريد.

ولفتت إلى أن رونالدو الهداف التاريخي لريال مدريد لم يحضر مراسم الحفل التي أقيمت في ميلانو داخل إيطاليا المقيم فيها بداعي وجود مشاكل عضلية، لكن الحقيقة تشير إلى علمه بعدم فوزه بالجائزة واحتلاله المركز الثالث خلف ميسي وفيرجيل فان دايك.