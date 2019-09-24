بالفيديو.. لحظة بيع رجل لابنته مقابل 10 آلاف يورو

روما(صدى):

أقدم رجل بوسني على بيع ابنته مقابل 10 آلاف يورو؛ لزواجها من ابن عمها، في واقعة أثارت جدلًا واسعّا في إيطاليا.

وتمكنت الشرطة الإيطالية من القبض على الرجل الذي يُشتبه ببيع ابنته، فيما وثق مقطع فيديو لحظة القبض عليه.

وظهر في الفيديو الذي تم تصويره سرًا، عملية دفع المبلغ للعريس المحتمل، إذ يجلس عدد من الرجال حول طاولة ممتلئة بالبيرة والطعام ويتبادلون المال.

ومن جانبه، أكد المدعي العام أن المبلغ يتراوح بين 10 آلاف إلى 13 ألف يورو، فيما عاشت العائلة البوسنية في مقطورة بمدينة بيزا وسط ظروف سيئة.

كما تعرضت الفتاة البالغة 21 عامًا وشقيقتها الصغرى لإساءة المعاملة والضرب من قبل والدهما.

واعتقلت الشرطة الإيطالية المشاركين في هذه الصفقة كافة، لتعد هذه الاعتقالات الأولى التي تم تنفيذها بموجب قانون جديد لمكافحة الزواج القسري.