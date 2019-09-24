بالفيديو.. أخصائية نفسية : مقاييس جمال المرأة في الغرب تختلف عن مقاييس العرب

أميرة خالد(صدى):

أوضحت فهدة باوزير أخصائية نفسية اكلينيكية، اليوم الثلاثاء، أن مقاييس جمال المرأة في الغرب تختلف عن المقاييس لدينا بالعالم العربي، والمرأة السعودية جدا جميلة.

وقالت الأخصائية النفسية خلال لقاءها في برنامج ” سيدتي ” الذي يُذاع على قناة ” روتانا خليجية ” إن جمال المرأة يبدأ من الداخل، وثقتها بنفسها تنعكس إيجابيًا على جمالها الخارجي.

وأضافت : الجمال الداخلي يجذب أكثر من الجمال الخارجي، وهناك شخصية تسعى إلى الكمال وهي أكثر الشخصيات التي تلجأ إلى عمليات التجميل.