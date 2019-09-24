محافظ المجاردة يعلن عن رابط لجنة التنمية السياحية لتطوير البرامج السياحية الشتوية 1441ھ

محمد بن طحيطح(صدى):

دشن محافظ المجاردة رئيس اللجنة الفرعية للتنمية السياحية بالمجاردة سعيد بن علي بن دلبوح رابط خاص بتطوير البرامج السياحية الشتوية لمحافظة المجاردة لهذا العام 1441ھ من خلال اشراك جميع طبقات المجتمع في اقتراح وتنفيذ البرامج الشتوية القادمة .

هذا وكان محافظ المجاردة قد أثنى على المحافظة وما تمتلكه من مقومات سياحية ودعا الشباب والمثقفين والأدباء وأصحاب الفكر للمساهمة في إعداد وتطوير البرامج القادمة من خلال المشاركة في هذا الإستفتاء وتدوين ملاحظاتهم واقتراحاتهم ورقم التواصل معهم بما يخدم المحافظة وزوارها علما ان البرامج والفعاليات الجديدة والمميزة سوف يخصص جوائز قيمة بإذن الله لأصحابها ويشارك مقترحها في تنفيذ الفعالية والإشراف عليها .

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