الارطاوية تحتفل باليوم الوطني 89

محمد السعران(صدى):

احتفل اهالي الارطاوية ليلة امس بذكرى اليوم الوطني89 للوطن على جنبات مبنى احتفالات البلدية ، في اجواء من البهجة والسرور شارك بها الصغير قبل الكبير بجهود كبيرة ومشتركة بين بلدية الارطاوية ولجنة التنمية ومركز الارطاوية

والجهات الحكومية الاخرى

البداية كانت اولا بالمسرح المعد بهذه المناسبة الوطنية للطفل والأُسرة بمشاركة فرق انشادية و التي تفاعلت مع حضور الاطفال الكبير وأسرهم بأناشيد وطنية تعزز حب الوطن في نفوس الصغار وتشاركهم المرح في يوم الوطن تخللها عروض دمى على المسرح و ختامها إطلاق البالونات بمشاركة الصغار وتفاعلهم

الحفل الرسمي انطلق بعد صلاة العشاء بالموقع المعد لهذه المناسبة الوطنية وذلك بوصول رئيس مركز الارطاوية ا.مسير بن سلطان الدويش وحضور مدير بلدية الارطاوية ا.فاير الشنيف ورئيس لجنة التنمية ا. نواف مناحي المطيري ورؤوساء المراكز الاخرى ومدراء الدوائر الحكومية و معرفي القرى وضيوف الحفل من رجال الاعمال والاعلاميين وعدد كبير من الجمهور

حيث افتتح الحفل بآيات من الذكر الحكيم تلى ذلك كلمة الاهالي ألقاها نيابة عنهم رئيس مركز الارطاوية الذي هنئ القيادة الحكيمة بذكرى اليوم الوطني 89 مضيفا في عهد الخير والنماء يستمر البناء وتنمية الانسان داعيا الله ان يحفظ بلادنا وقادتها وان يديم علينا نعمة الامن والامان وان يحفظ جنودنا البواسل المرابطين على ثغور الوطن

ثم توالت فقرات الحفل بالقصائد المنبرية والتي تناوب على إلقائها نجوم الشعر سعد سلطان واحمد عايش ومحمد بنيه متغنين بحُب الوطن والملك والتي لقيت تفاعلا كبيرا من الجمهور

بعد ذلك قُدِْمَ أوبريت الوطن(فرقة مياسين) ثم شيلة وطنية بعنوان الراية الخضراء للمنشد رامي المشرافي ثم شاهد الجميع فيلم وثائقي يتحدث عن الارطاوية وتاريخها

وختاما كانت العرضة السعودية حاضرة و التي شارك بها رئيس المركز و الاهالي والمسؤولين .