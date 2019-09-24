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« النمر » يوضح أسباب ارتفاع الدهون الثلاثية في الدم

« النمر » يوضح أسباب ارتفاع الدهون الثلاثية في الدم
علي القحطاني(صدى):

كشف الدكتور خالد النمر استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، اليوم الثلاثاء، عن أسباب ارتفاع الدهون الثلاثية في الدم.

وأكد ” النمر ” على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، أن ‏أغلب أسباب ارتفاع الدهون الثلاثية في الدم هي الأسباب الثانوية مثل ” السمنة، عدم التحكم في مرض السكري، وكسل الغدة الدرقية ” وغيرهم من الأمراض.

كما أشار إلى أن تناول الكحول يتسبب في ارتفاع الكوليسترول والدهون الثلاثية، مؤكدًا أنه لا يساعد في خفض الكوليسترول كما يعتقد البعض.


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