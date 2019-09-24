« النمر » يوضح أسباب ارتفاع الدهون الثلاثية في الدم
كشف الدكتور خالد النمر استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، اليوم الثلاثاء، عن أسباب ارتفاع الدهون الثلاثية في الدم.
وأكد ” النمر ” على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، أن أغلب أسباب ارتفاع الدهون الثلاثية في الدم هي الأسباب الثانوية مثل ” السمنة، عدم التحكم في مرض السكري، وكسل الغدة الدرقية ” وغيرهم من الأمراض.
كما أشار إلى أن تناول الكحول يتسبب في ارتفاع الكوليسترول والدهون الثلاثية، مؤكدًا أنه لا يساعد في خفض الكوليسترول كما يعتقد البعض.
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