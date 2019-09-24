شاهد.. لحظة انقباض روح ملاكم في حلبة المصارعة

طلال الغامدي(صدى):

في مشهد متكرر سقط الملاكم البلغاري بوريس ستانشوف متوفيًا بشكل مأساوي في الحلبة أثناء خوضه مباراة مع لاعب آخر.

وقالت صحيفة ذا صن البريطانية إن اللاعب كان يلعب تحت اسم وهوية ابن عمه الرياضية الذي يُدعى ” إيزوس فيليكوف “ ويبلغ من العمر 21 عامًا.

وتعرض الملاكم إلى نوبة قلبية في الحلبة عندما كان يلعب ضد أرديت مارجا.

ويبدو أن ستانشوف كان يستخدم رخصة الملاكمة لابن عمه فيليكوف ويلعب باسمه منذ العام الماضي وكان يخطو أيضًا إلى الحلبة باستخدام الأدوية الخاصة بفيليكوف.

واعترف ابن عم الملاكم بأمر الهوية بعد وفاته قائلا: لقد لعب ببطاقتي منذ عام 2018، وقال إنها لا توجد مشكلة، فالمدرب يعلم.