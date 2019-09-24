تعرفي على معدل زيادة وزن الرضيع شهرياً

أميرة خالد(صدى):

قال الدكتور مختار فتحي اختصاصي حديثي الولادة والأطفال، أن الرضيع ينمو خلال العام الأول بشكل سريع، فيتضاعف الوزن بمعدل ثلاث مرات خلال عامه الأول، وبالنسبة للطول يزيد نحو 50 في المائة، مؤكداً أن الوزن والطول من أهم المؤشرات على أن رضيعك يتمتع بصحة سليمة وجيدة، ونصح كل أم بوزن الطفل مرة كل أسبوعين في أول شهرين بعد الولادة، وبعد ذلك مرة شهرياً حتى انتهاء العام الأول.

وعن الوزن الطبيعي للطفل عند الولادة ، أكد دكتور مختار ، يتراوح الوزن الطبيعي للأطفال عند الولادة، ما بين 2800غ و4000غ، ويظهر على العديد من الأطفال الحديثي الولادة خلال الأسابيع الأولى انخفاض قليل في أوزانهم، بنسبة نحو 7 في المائة إلى 10 في المائة من الوزن عند الولادة، ويرجع ذلك لسبب تخلص الجسم من السوائل الزائدة. وبعد الانتهاء من هذه الفترة، يبدأ الطفل في اكتساب الوزن.

وأضاف ، المعدل الطبيعي لزيادة وزن الطفل الرضيع شهرياً، ما بين 200 إلى 250غم أسبوعياً، مع الرضاعة المستمرة، سواء رضاعة طبيعية أو صناعية.

يزداد وزنه ثلاثة كيلو من يوم الولادة حتى إتمامه شهره الثالث ، ويزيد وزنه في الشهر الرابع والخامس والسادس، ما بين كيلو ونصف وكيلو وربع شهرياً ، وفي الشهر السابع والثامن والتاسع، والعاشر والحادي عشر والثاني عشر، يزداد بمعدل 71 غراماً أسبوعياً ، في عامه الثاني يزيد نصف كيلو أسبوعياً ، وفي عامه الثالث، معدل الزيادة بطيء، يتراوح بين كيلوغرام إلى كيلوغرامين سنوياً.

وأشار إلى أنه يرجع معدل زيادة الأطفال الرضع إلى عدد من الأسباب أهمها: العوامل الوراثية ، وزن الأم والأب ، تغذية الأم خلال فترة الحمل ، جنس المولود ، وعدد مرات الرضاعة.