بعد تصريحه عن محاربة الإرهاب.. الأمير سطام لأردوغان: هل تجاهلت مجازركم؟

نايف السالم(صدى):

قصف الأمير سطام بن خالد آل سعود، جبهة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بعد تصريحات الأخير عن محاربة تركيا لتنظيم داعش والإرهاب.

وقال الأمير سطام: « هل تجاهل أردوغان المجازر ضد الأكراد و اضطهادهم؟ هل تجاهل المجازر التى كانت ضد الأرمن و الأوربيين والعرب و اضطهادهم وذلك من أجل توسيع الدولة التركية المجرمة » .

وأضاف: « الشعارات والحديث عنها الهدف منها تضليل الناس وهذا ما تفعلوه وأصبح واضح ومكشوف وهذا التهريج يثير الاشمئزاز » .