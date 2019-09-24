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جاد شويري يُسيء لبلاده في مهرجان الجونة بسبب « حذاء »

جاد شويري يُسيء لبلاده في مهرجان الجونة بسبب « حذاء »
القاهرة(صدى):

أثار المخرج اللبناني جاد شويري جدلًا في مهرجان الجونة السينمائي؛ بسبب إطلالته.

وحضر ” شويري ” عرض الفيلم المغربي ” آدم ” المشارك في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة بالمهرجان.

وتسبب فب حالةً من الجدل، بسبب ارتدائه حذاء كُتب عليه: ” خدني ع بيروت “.

واعتبر الجمهور أن هذه اللافتة هي إهانة لوطنه نظرًا لكتابة الجملة على حذاء.

وخرج ” شويري ” للرد على منتقديه عبر حسابه الرسمي على انستجرام؛ ليؤكد أنه لم يقثد الإهانة.

وقال : ” من مهرجان الجونة.. لم أتوقع يومًا أن حذائي يحدث ضجة غير مبررة كهذه وأن تتناولها الصحف والتلفزيون بهذا الشكل. ” خذني على بيروت ” مجرد لفتة لذيذة لمنتج صنع في بيروت يطلب المشي للوصول اليها. حبيت أن أشجع هذه الماركة المحلية بنية هي العكس تمامًا مما يحاول البعض الإشارة إليه “.


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