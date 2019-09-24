سليمان المقيم يوثق إحدى معارك جيش المملكة ضد إسرائيل بفيلما وثائقيا

علي القحطاني(صدى):

يستعد المخرج سليمان المقيم، لإطلاق فيلمًا وثائقيًا عن إحدى المعارك التي خاضها جيش المملكة ضد إسرائيل، وذلك خلال فترة حرب فلسطين عام 1948.

وأكد ” المقيم ” أنه يركز على توثيق تلك الحقبة التاريخية خاصة معركة ” بيرون اسحق ” بقطاع غزة؛ نظرًا لأن عدد كبير من المواطنين لا يعرفون تفاصيلها.

وكشف المخرج خلال فيلمه، تفاصيل المعركة بكل دقة، مسلطًا الضوء على القائد السعودي عبدالحليم الدغدي، الذي وضع خطة محكمة لاقتحام المستوطنة، واستشهد خلالها 25 جنديًا من جنود المملكة.

كما سلط ” المقيم ” الضوء أيضًا على العميد ركن علي بن سلمان الشهري الذي برز في تلك المعركة، والذي حرص على حمل علم المملكو لرفعه على المستوطنة إلا أنه تعرض للإصابة وتمكن زميله من رفع العلم.

وأظهر الفيلم تعاونًا كبيرًا بين جيش المملكة والجيش المصري والخطط المشتركة التي تم وضعها بينهما، واستشهد عدد كبير من الجانبين خلال المعركة.

واستعان المخرج بكتاب ” الجيش السعودي في حرب فلسطين ” للكاتب محمد الأسمري، وأظهر أن عدد المشاركين في المعركة تجاوز الـ 3000 مقاتل سعودي.