شاهد.. صاعقة رعدية تشعل النار في جبل قسميل بالداير

تركي السالم - تصوير: سلطان محمد المالكي(صدى):

أدت صاعقة رعدية، اليوم الثلاثاء، إلى اشتعال النار في جبل قسميل بمحافظة الداير بني مالك في منطقة جازان.

كانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد حذرت من أتربة مثارة وأمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية الأفقية حتى الثامنة مساء اليوم الثلاثاء.

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أعلنت الهيئة، عن توقعها بازدياد كمية الأمطار على عسير وجازان والباحة ومكة المكرمة، اعتبارًا من نهاية الأسبوع الجاري وتستمر خلال الأسبوع القادم.