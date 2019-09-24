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وظائف لحملة البكالوريوس بمؤسسة الملك عبدالعزيز في الرياض

وظائف لحملة البكالوريوس بمؤسسة الملك عبدالعزيز في الرياض
فاطمة المالكي(صدى):

كشفت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) ، عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس، للعمل بالمؤسسة بمدينة الرياض، بالمسميات التالية (مُدير المشروع، ومُدير الشروع – تحليل البيانات) .

الوظائف:
1- مُدير المشروع (Project Manager): على أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ، حاصل على درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال، الأدب الإنجليزي) أو ما يعادلها ، خبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجال ذات صلة ، وإجادة اللغتين العربية والإنجليزية.

2- مُدير الشروع – تحليل البيانات (Project Manager – Data Analytics): على أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ، درجة البكالوريوس ويفضّل درجة الماجستير في تخصص (إدارة الأعمال، الإحصاء، التحليلات، علوم الحاسب) أو تخصص ذات صلة ، خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال ذات صلة ، وإجادة اللغتين العربية والإنجليزية.

واشارت المؤسسة أن التقديم متاح الآن بدءاً من اليوم الثلاثاء 2019/09/24م وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب ، و لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة): اضغط هنا .


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