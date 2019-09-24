مانشستر يونايتد يتوقع تراجع أرباحه

ماجد محمد(صدى):

توقع مانشستر يونايتد تراجع إيراداته السنوية لأول مرة في خمسة أعوام بعد اخفاقه في التأهل لدوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

ويواجه إد وودوارد نائب الرئيس التنفيذي انتقادات بسبب العروض المخيبة من لاعبين ومدربين بارزين منذ رحيل أليكس فيرغسون في نهاية موسم 2012-2013 حين فازوا بالدوري لآخر مرة، حيث يتأخر يونايتد عن أندية أوروبية أخرى تخطته في الإيرادات.

وأعلن برشلونة بطل دوري الدرجة الأولى الإسباني إنه سيصبح أول ناد رياضي يحقق إيرادات تتجاوز مليار يورو (1.10 مليار دولار) هذا الموسم.

كما توقع يونايتد تراجعا في إيرادات موسم 2019-2020 وكذلك في الأرباح الأساسية بعد اخفاقه في التأهل لأرفع بطولة للأندية في أوروبا. وتوقع إيرادات تتراوح بين 560 و580 مليون جنيه استرليني انخفاضا من 627.1 مليون جنيه استرليني (780 مليون دولار) في موسم 2018-2019.

في حين توقع النادي أرباحا أساسية معدلة تتراوح بين 155 و165 مليون جنيه استرليني انخفاضا من 185.8 مليون جنيه استرليني العام الماضي.