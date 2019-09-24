بعد اقتناصه لقب الأفضل.. ميسي يجدد رغبته في الرحيل

نواف السالم(صدى):

جدد اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي رغبته في الرحيل عن برشلونة؛ لإنهاء إنهاء مسيرته في فريق طفولته نيو أولد بويز قبل الاعتزال.

وكان ميسي اقتنص لقب أفضل لاعب في العالم ست مرات، وأخرهما بالأمس، متفوقًا على فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول والبرتغالي كريستيانو رونالدو الفائز بجائزة الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) 5 مرات.

وقال في مقابلة حصرية مع موقع ” الفيفا “ على الإنترنت يوم الثلاثاء، عن حلمه بإنهاء مسيرته في الأرجنتين ” نعم، هذا ما قلته دائمًا، أليس كذلك؟ إنه حلم طفولتي أن ألعب بقميص نيو أولد بويز، على الرغم من أنني لا أعرف إذا كان بإمكاني تحقيق ذلك. لا يتعلق الأمر بي فقط .. لدي ثلاثة أطفال “.

وأضاف: ” مر أربع سنوات على فوزنا بدوري الأبطال ونريد حقًا الفوز بها مرة أخرى. ومع ذلك، فإننا نعرف أنه إذا لم نقوم بعملنا يوميًا لن ننجح في ذلك. أما بالنسبة إلى كوبا أمريكا، فأنا أتطلع حقًا إلى الحصول على فرصة المشاركة في البطلة مرة أخرى. كنت متحمسًا للغاية خلال بطولة العام الحالي “.