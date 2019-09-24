الكلية التقنية للبنات بخميس مشيط تحتفل باليوم الوطني 89

خميس مشيط(صدى):

احتفلت الكلية التقنية للبنات بخميس مشيط باليوم الوطني 89 يوم الخميس الموافق 1441/01/20هـ على مسرح الكلية, بحضور عميدة الكلية أ/ عواطف الشهري والعديد من قادات المدارس ومنسوبات الكلية.

ورفعت عميدة الكلية التقنية باسمها ونيابة عن منسوبات الكلية التقنية بخميس مشيط خالص التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز حفظهما الله بمناسبة الاحتفاء بذكرى اليوم الوطني الـ 89.

حيث بدأ الاحتفال بالسلام الملكي ثم آيات من القران الكريم, تلى ذلك العديد من الفقرات والمسابقات الوطنية وبنهاية الاحتفال تم تكريم المدارس والمشارِكات كما تم اعلان أسماء الفائزات في المسابقات الوطنية المصاحبة.

وتزامناً مع الاحتفال باليوم الوطني 89 وتفعيلاً لمبادرة « كذا أجمل » والتي أطلقها أمير منطقة عسير صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز حفظه الله, تم تفعيل العديد من الأنشطة والفعاليات التي تعزز الوطنية في نفوس فتياتنا المتدربات وكان من ابزها تشجير ساحات الكلية وزياده المساحات الخضراء وإزالة التشوهات البصرية في السور الخارجي للكلية.