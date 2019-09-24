قئ وغثيان أبرز أعراض التهاب البول

أميرة خالد(صدى):

يٌعد التهاب البَوْل ثاني أكثر الأمراض المُعدية شيوعاً بعد التهاب الجهاز التنفسيّ، وهو أكثر شيوعاً عند البالغين منه عند الأطفال، كما تعتبر النساء أكثر عرضة من الرجال للإصابة بالتهاب البول.

وقال أطباء ، إن مصطلح التهاب البول يستخدم بكثرة للتعبير عن التهاب المسالك البولية، وهي عبارة عن عدوى تحدث غالباً بسبب البكتيريا، والقليل من الحالات تحدث بسبب الفطريات، وفي حالات نادرة بسبب الفيروسات، ويمكن أن يحدث التهاب البول في أي مكان في المسالك البولية التي تتكون من الكلى والحالب والمثانة والإحليل.

وعادة ما يحصل التهاب البول عند حدوث أي شيء يقلل من إخراج المثانة للبول أو يهيّج المسالك البولية؛ ما يؤدي إلى التهاب المسالك البولية نتيجة إصابة مجرى البول الذي يضم الكلى والمثانة والحالبين والإحليل بالجراثيم والميكروبات، وتتنوع الأسباب التي تؤدي إلى التهاب البول، حيث إنّ كبار السن هم أكثر عرضة للإصابة بالالتهاب البولي، وكذلك لانخفاض الحركة بعد الجراحة أو الراحة في الفراش لفترة طويلة أو بسبب الإصابة بحصى الكلى.

وكشف الأطباء ، عن أعراض التهاب البول ، مؤكدين أنه غالباً ما يتزامن التهاب البول مع عدد من الأعراض منها الرغبة القوية والمتكررة في التبول مع بول غائم، أو دموي، أو قوي الرائحة، إضافة إلى الشعور بألم أو إحساس حارق عند التبول مع قيء وغثيان وأيضاً آلام في العضلات وآلام في البطن، وكذلك ألم الحوض لدى النساء، خاصةً في وسط الحوض.