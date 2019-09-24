أروى تسخر من فساتين الريش في مهرجان الجونة السينمائي

القاهرة(صدى):

سخرت الفنانة المصرية أروى جودة، من تشابه معظم فساتين النجمات في الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي الدولي، وسيطرة فساتين الريش على الإطلالات.

ومازحت أروى جمهورها على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، موضحة أنها تمتلك فستانين ريش كانت قد جهزتهم لحضور فعاليات مهرجان الجونة ولكن لم ترتديهم.

وقال ” معايا فستانين ريش كنت مجهزاهم للمهرجان، البسهم ولا هنزعل من بعض؟ ” ، في إشارة لسخرية الجمهور من تشابه فساتين المصممة من الريش.

وارتدت كل من ” منى زكي، أمينة خليل، ونور ” ، فساتين تعتمد في تصميمها على الريش في اليوم الأول من مهرجان الجونة، ما أثار موجة سخرية واسعة وانتقاد لتشابه تصاميم الفساتين.

وانطلقت الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي المقام في مدينة الجونة بمصر، يوم الخميس الماضي ويستمر حتى 27 سبتمبر الجاري، بمشاركة عدد كبير من نجوم الفن في الوطن العربي.