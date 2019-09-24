إيقاع عقوبات على قائد شاحنة عرعر

نايف السالم(صدى):

أوضح مقطع فيديو متداول، شاحنة تقف خلف مركبة مرور، وتستخدم منبه الشاحنة بشكل مزعج.

من جانبها، اتخذت إدارة مرور عرعر إجراءات ضد مالك الشاحنة، حيث أحالت الشاحنة إلى هيئة المخالفات المرورية حيث تم حجزها هناك.

كما طبقت الهيئة، العقوبة المترتبة على مثل هذه المخالفات، وهي حجب لوحة المركبة واستخدام المنبه بطريقة مزعجة.

ويوضح جدول مخالفات المرور رقم 6، أن مخالفة طمس لوحات المركبة يترتب عليه غرامة مالية من 3000 ريال إلى 6000 ريال إضافة إلى حجز المركبة حتى إزالة المخالفة.

ويوضح جدول المخالفات رقم 3، أن مخالفة إحداث ضوضاء باستعمال أجهزة من داخل المركبة أو بارتكاب أي سلوك يتنافى مع الآداب العامة أثناء القيادة يوقع غرامة مالية من 300 إلى 500 ريال.