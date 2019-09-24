إيقاع عقوبات على قائد شاحنة عرعر
أوضح مقطع فيديو متداول، شاحنة تقف خلف مركبة مرور، وتستخدم منبه الشاحنة بشكل مزعج.
من جانبها، اتخذت إدارة مرور عرعر إجراءات ضد مالك الشاحنة، حيث أحالت الشاحنة إلى هيئة المخالفات المرورية حيث تم حجزها هناك.
كما طبقت الهيئة، العقوبة المترتبة على مثل هذه المخالفات، وهي حجب لوحة المركبة واستخدام المنبه بطريقة مزعجة.
ويوضح جدول مخالفات المرور رقم 6، أن مخالفة طمس لوحات المركبة يترتب عليه غرامة مالية من 3000 ريال إلى 6000 ريال إضافة إلى حجز المركبة حتى إزالة المخالفة.
ويوضح جدول المخالفات رقم 3، أن مخالفة إحداث ضوضاء باستعمال أجهزة من داخل المركبة أو بارتكاب أي سلوك يتنافى مع الآداب العامة أثناء القيادة يوقع غرامة مالية من 300 إلى 500 ريال.
الشاعر[ عدد التعليقات: 450 ] نشر منذ 4 دقائق
لوكان غير سعودي كان اصبح من الابطال
وتنهال علية الهدايا والمقابلات بالقنوات
استحوا على انفسكم يكفي ضغط على المواطن
الذي اصبح غريب في وطنة
ابوبدر[ عدد التعليقات: 1191 ] نشر منذ 3 دقائق
اولا حجم السيارة ما هو مقبول للاحتفال وسط شوارع عرعر. والمخالفات اللي مسويها بدء من عدم التوقف والاستمرار في السير بالمركبة وطمس اللوحة والمنبه المزعج بالاضافة الى الاسلوب اللي تعامل فيه مع جندي المرور وكان شوي ويدعسه.
انا اعتقد بانه لو انه من البداية التزم ووقف واعطى الاوراق اللي طلبها الجندي ونزل وتفاهم معهم بالهداوة واعتذر عن مخالفاته كان ممكن بحكم فرحة اليرم الوطني كان ممكن يكتفون بتركه يروح.
بس التصرفات اللي سواها دخلته في مشكلة اكبر.