إعدام رجلًا بالحرق حتى الموت لاغتصابه فتاة معاقة ذهنيًا

كيب تاون(صدى):

أقدمت جماعات أهلية في جنوب إفريقيا على حرق رجل ثلاثيني؛ اغتصب فتاة مراهقة معاقة ذهنية.

وقالت ديلي ميل البريطانية إن الشرطة عثرت على رفات رجل محترق، وتبين أنها تعود لمغتصب فتاة تبلغ 17 عامًا.

وبالتحقيقات تبين تفاصيل واقعة الاغتصاب؛ حيث كانت تسير الفتاة مع مجموعة من النساء فهاجمهن ذلك الرجل فركضن وهربن تاركين الفتاة بمفردها فارتكب فعلته الشنيعة وقام باغتصابها.

و تجمعت جماعات أهلية غير رسمية، وقبضوا على هذا الرجل بعد تتبعه من خلال أقوال النساء اللاتي شاهدن الحادث،ووضعوا الحطب حوله وأشعلوا النيران فيه حتى الموت.