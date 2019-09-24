محمد صلاح يوجه رسالة مؤثرة لمصر بعدما حذف اسمها

ماجد محمد(صدى):

وجّه الدولي المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، رسالة مؤثرة إلى بلده مصر، بعدما حذف صفته كلاعب مصري من تعريفه عبر «تويتر».

وقال محمد صلاح: « مهما حاولوا يغيروا حبي ليكي ولناسك مش هيعرفوا ».

من جانبه، وجّه الدولي المصري محمود تريزيجيه رسالة دعم إلى مواطنه وزميله في البريميرليج، قائلًا: « أنت دائمًا الأفضل ».

يشار إلى أن اتحاد الكرة المصري كان قد أعلن خلال الأيام الماضية، أن حسام البدري رئيس نادي بيراميدز سابقًا، سيكون المدير الفني للمنتخب، ومن المعروف عن «البدري» حزمه الشديد مع اللاعبين.

يذكر أن صلاح قد صرّح في وقت سابق، بأنه يحب مصر ولن يفكر في اعتزال اللعب باسمها، وذلك في أعقاب أزمته مع اتحاد الكرة المصري السابق وأزمة المنتخب في بطولة أفريقيا.

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