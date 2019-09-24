أحمد فهمي غاضب بسبب هنا الزاهد: « لسه عايزني أبقى محترم! »

القاهرة(صدى):

فتح الفنان أحمد فهمي النار على أحد الأشخاص الذي زعم أن زوجته هنا الزاهد مريضة بفيروس خطير.

وكان نشر أحد الأشخاص فيديو يزعم فيه أن ” الزاهد ” مصابة بمرض خطير وهو ما أغضب ” فهمي “.

وقال ” فهمي ” عبر حسابه على ” فيس بوك ” معلقًا على الفيديو: ” اتفضلو يا جماعة.. شوفوا إحنا عايشين في وسط إيه، فيديو استثمار مرض.. وكل المعلومات غلط ولا غيرت مواعيد الفرح ولا هي عندها فيروس ولا أي كلام من دا “.

وأضاف: ” حسبي الله ونعم الوكيل أنا مش بديلة قيمة يا جماعة أنا بوريكو بس.. هل دي نوعية المفروض إني أحترمها زي ما بتتطلبوا مننا كفنانين؟!! “.

واختتم: ” إحنا متبهدلين في المستشفيات ودا بياكل على قفانا عيش بالكذب.. لسة عايزني أبقى محترم مع الناس دي؟ ” .

وتعرضت هنا الزاهد إلى وعكة صحية مفاجأة إثر إصابتها بمكروب بالمعدة عقب حفل زفافها مباشرة.