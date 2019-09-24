بالصور.. درة ترقص على أنغام « سقفة » في مهرجان الجونة

القاهرة(صدى):

ظهرت الفنانة التونسية درة، في عدة لقطات مصورة وهي ترقص أثناء مشاركتها في الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي في مدينة الجونة بمصر.

ووثقت الصور، درة وهي تؤدي بعض الرقصات على أنغام أغنية «سقفة» وهي الأغنية الرسمية لمهرجان الجونة، إذ كان يأخذ المصور لها بعض اللقطات.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع صور رقص درة بشكل كبير، معلقين على أناقتها وأنوثتها التي تتفنن في إبرازها دائمًا بفساتينها الجذابة والمميزة.

وانطلقت فعاليات مهرجان الجونة السينمائي الدولي في نسخته الثالثة، يوم الخميس الماضي، على أن يستمر حتى 27 من سبتمبر الجاري.

وشارك عدد كبير من نجوم الفن في مصر الوطن العربي في مهرجان الجونة، الذي يشارك به 12 فيلمًا في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، و9 في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، و23 في مسابقة الأفلام القصيرة، إضافة إلى 3 أفلام في البرنامج الخاص، كما يعرض المهرجان 21 فيلما خارج المسابقة.