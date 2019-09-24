نيسان تسحب 1.23 مليون سيارة بسبب خلل في الكاميرا الخلفية

واشنطن(صدى):

قررت مجموعة نيسان لصناعة السيارات سحب 1.23 مليون سيارة من الولايات المتحدة، وذلك بسبب خلل محتمل في نظام الكاميرا الخلفية.

وأكدت الوكالة الأمريكية المكلفة بسلامة الطرقات، أنّه بين عدة طرازات بيعت في 2018-2019، ” يمكن لخصائص العرض أن تظهر بشكل يمنع ظهور الصورة الخلفية “.

وقالت إنّ ” النظام يبقي على هذه الخصائص حين ترجع السيارة إلى الخلف “، ما ” يزيد من خطر وقوع حادث، حي يرتقب أن تبدأ عمليات السحب في 21 أكتوبر، بحسب الوكالة الأمريكية.