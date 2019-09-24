بالفيديو.. مواصفات واسعار نيسان باترول 2020

طوكيو(صدى):

تعد نيسان باترول 2020 من أشهر سيارات الـ SUV في منطقتنا، وتحمل لقب بطل الدروب، وقد نالت شهرة واسعة تجاوزت منطقتنا إلى جميع أنحاء العالم .

تشمل التغييرات التي طرأت على باترول 2020 شبك التهوية الأمامي V-motion الذي أصبح يتخذ تصميما جديدا خاصا بالسيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، وتساهم مصابيح LED الأمامية الجديدة السهمية الشكل والشبك المعاد تصميمه في إبراز واجهة باترول الأمامية وزواياها الجذابة .

وتتميز المقصورة الداخلية ، بالفخامة والجودة العالية للمواد المستخدمة في التصنيع، إضافة إلى الهدوء في المقصورة حيث تم استخدام مواد عازلة للصوت، وتم تزويدها بسلسلة من التغييرات الملحوظة، وتشمل الوحدة المركزية الجديدة شاشتي عرض تتضمنان Apple CarPlay وAndroid Auto، ويساهم هذا الأمر في بقاء العملاء متصلين دوما بالإنترنت وقادرين على الاستفادة بالكامل من هواتفهم المتحركة .

وتستفيد سيارة باترول 2020 أيضا من مجموعة واسعة من تقنيات السلامة والأمان المتطورة إضافة إلى تقنيات نيسان للتنقل الذكي المتوفرة فيها. فهي تتضمن نظام الفرملة الطارئة المزود باستشعار المشاة ونظام التحذير الذكي قبل الاصطدام الأمامي، ونظام الملاحة وحساسات ركن أمامية وخلفية مع كاميرا للرؤية الخلفية، ونظام التحكم الديناميكي بالمركبة VDC ونظام مراقبة ضغط الإطارات TPMS، ما يضمن استقرار السيارة وثباتها أثناء القيادة على الطرقات السريعة، وأكياس هواء أمامية مزدوجة، ونظام مانع انغلاق المكابح ABS، ونظام منع تشغيل المحرك.

الفئات والأسعار

باترول XE مع محرك V6 سعرها 199,900 درهم إماراتي ، باترول SE T2 مع محرك V6 سعرها 222,100 درهم إماراتي ، باترول SE Titanium مع محرك V6 سعرها 240,200 درهم إماراتي ، باترول SE Platinium مع محرك V6 سعرها 265,200 درهم إماراتي ، باترول LE T1 مع محرك V8 سعرها 234,000 درهم إماراتي ، باترول LE T2 مع محرك V8 سعرها 275,000 درهم إماراتي ، باترول LE Titanium مع محرك V8 سعرها 299,000 درهم إماراتي ، باترول LE Platinium City مع محرك V8 سعرها 329,000 درهم إماراتي

