ترامب: إيران من أوائل الدول الداعمة للإرهاب

واشنطن(صدى):

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن بلاده لا تسعى إلى خوض أي نزاع مع دولة أخرى بل تريد السلام، وستدافع عن مصالحها.

وأضاف في كلمة مُقتضبة مع الصحفيين أثناء تواجده في مقر الجمعية العامة بالأمم المتحدة، أن واشنطن في موقف قوي جدًا تجاه إيران .

وأكد ترامب، أن هناك انقسام واضح عبر العالم وعبر التاريخ، مضيفًا: « إذا أرادت الشعوب السلام عليها أن تحب الوطن » .

وأشار إلى أن إيران من أوائل الدول الداعمة للإرهاب، وأن النظام الإيراني يرفع شعارات تدعو إلى تدمير الولايات المتحدة الأمريكية.

وأفاد بأن الولايات المتحدة لا تسمح لأي أطراف التعدي على حقوق الأطفال فيها، متابعًا: « قادة أي دولة يجب أن يتمسكون بشعبهم ويعرفون أن المستقبل ملك لهم ومصير الدولة بين يديهم » .