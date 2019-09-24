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    سبتمبر

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  3. سائق يعترض فتاة وسط الطريق ويحاول الاعتداء عليها

سائق يعترض فتاة وسط الطريق ويحاول الاعتداء عليها




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