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وظائف قيادية بشركة أرامكو روان للحفر في الخبر

وظائف قيادية بشركة أرامكو روان للحفر في الخبر
فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة أرامكو روان للحفر (ARO Drilling) عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) توفر وظيفة تقنية قيادية شاغرة لذوي الخبرة، للعمل بالشركة بمدينة الخبر، بمسمى (مدير مكتب خدمات تقنية المعلومات) (IT Service Desk Office Manager).

واشترطت الشركة ، أن يكون المتقدم حاصل على درجة البكالوريوس فما فوق في تخصص (تقنية المعلومات، الحاسب الآلي) أو ما يعادلها.
2- خبرة لا تقل عن 10 سنوات في مجال ذات صلة.

وأشارت الشركة إلى أن التقديم متاح بدءاً من اليوم الثلاثاء 2019/09/24م وينتهي عند الاكتفاء من العدد المطلوب ، ولمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة):
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