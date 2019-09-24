إدارة الأهلي تبحث عن حل لأزمة المحمدي وعبدالغني

ماجد محمد(صدى):

قالت مصادر مقربة من النادي الأهلي إن الإدارة تسعى الأن من أجل إيجاد حل للأزمة التي اشتعلت بين المدرب الوطني المؤقت صالح المحمدي واللاعب حسين عبدالغني.

وتحاول الإدارة جاهدة لحل أزمة اللاعب ليتمكن من دخول التدريبات الجماعية.

يذكر أن المحمدي قال في تصريحات لبرنامج ” الدوري مع وليد ” أن عبدالغني قام بتصرف مشين، في أولى الحصص التدريبية له بعد توليه القيادة الفنية للفريق الأول.

وأكد على أنه قرر إبعاد عبدالغني مباشرة من القائمة بعد هذا التصرف، لأن أهم شيء بالنسبة له هو تطبيق المنهجية التي تخدم خطته، وتساعد في استقرار الفريق.