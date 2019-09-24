حبتي مانجو يتسببان في سجن عامل وترحيله

أبوظبي(صدى):

تسببت سرقة عامل لحبتي مانجو قيمتهما 6 دراهم، في حبسه لمدة شهرين وتغريمه ما يقرب من 500 درهم إماراتي، بالإضافة إلى الإبعاد عن البلاد.

وقضت محكمة الجنايات في دبي، بالسجن على عامل لمدة شهرين وغرامة تصل إلى 5000 درهم مع إيقاف التنفيذ، بالإضافة إلى الإبعاد؛ لسرقته حبتي مانجو من صندوق فواكه يخص أحد المسافرين عبر مطار دبي.

وأكدت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم اعترف بالسرقة، مؤكدًا أنه شعر بالعطش خلال وجوده في مستودع شحن حقائب المسافرين عبر إحدى الطائرات التابعة لطيران الإمارات، ورأى أمامه صندوقًا الأمر ما جعله يبحثن عن شيء يسد عطشه.

وأوضح العامل المتهم أنه لم يجد ماء ولكن وجد كمية كبيرة من فاكهة المانجو، ليقرر أخذ حبتين وتناولهما ثم استكمل عمله وحميل الصندوق، فيما تم رصد عملية السرقة عبر الكاميرات.