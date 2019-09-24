العالم لن يتحمله.. الأمم المتحدة تُحذر من نشوب نزاع بالخليج

واشنطن(صدى):

قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الثلاثاء، إن هناك احتمال نشوب نزاع مسلح في الخليج العربي.

وحذر الأمن العام من خطورة هذا النزاع قائلا: ” لا يمكن للعالم أن يتحمل عواقبه “.

وتابع : ” أي سوء تقدير بسيط يمكن أن يقود إلى مواجهة كبيرة “.

وطالب قادة العالم بالقيام بكل ما هو ممكن للضغط من أجل العقل وضبط النفس.

جاء ذلك، في افتتاحية جلسات النقاش العام للدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، بحضور قادة وزعماء دول العالم.

وأكد الأمين العام: ” الهجوم الأخير على منشآت النفط السعودية غير مقبول على الإطلاق “.