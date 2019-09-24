لوشيسكو: سلمان الفرج سيشارك أمام التعاون.. وسنلعب باحترام وليس للثأر

ماجد محمد(صدى):

أكد رازفان لوشيسكو، المدير الفني لنادي الهلال، أن التعاون فريقًا جيدًا ولكن طموح الهلال هو الانتصار عليه ومواصلة نتائجه الجيدة منذ بداية الموسم.

وأعلن رازفان، في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، عن غياب سلمان الفرج عن اللقاء، فيما سيُحدد مشاركة أندريه كاريلو غداً الأربعاء.

وأضاف: «نملك قائمة من اللاعبين يستطيع أن يكون بالقائمة الأساسية»، مشددًا على ضرورة دخول لقاء التعاون بكامل التركيز.

وتابع:«كل الأندية بالدوري السعودي لديهم إمكانيات ويستطيع أن يتوفق في بعض اللحظات»، مضيفًا: «سنلعب أمام التعاون باحترام، وليس لرد ثأر الموسم الماضي».

ويلتقي الهلال التعاون يوم الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وينفرد الهلال بصدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 10 نقاط، وبفارق نقطتين عن الفيصلي صاحب المركز الثاني، بينما يحتل التعاون المركز العاشر برصيد 4 نقاط.

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