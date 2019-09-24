موعد فك خيوط الولادة ونصائح هامة للحامل

أميرة خالد(صدى):

قالت نايل احمد حلمي استشاري جراحة النساء والولادة ، الولادة هي من أصعب التجارب التي تمرّ بها السيدة، فبعد مرور أشهر الحمل وآلام المخاض وتعب الولادة، يجب على الأم أن تستعيد صحتها وجمالها ، لهذا تتساءل العديد من السيدات عن موعد فك الغرز “الخيوط” أو ذوبانها .

وأوضحت دكتورة نايل ، الخيوط التي تستعمل لخياطة جرح الولادة، تذوب من تلقاء نفسها؛ لأنها تُصنع من مواد بروتينية قابلة للذوبان، وبالتالي معظم الخيوط لا تحتاج إلى إزالة، وعادة ما تبدأ بالسقوط بعد الولادة بنحو 15 يوماً، وهي المدة التي يستغرقها أي جرح للالتئام.

وقدمت نايل ، نصائح مهمة من للمرأة الحامل في حالة الولادة الطبيعية: حيث أكدت على ضرورة الحفاظ على نظافة هذه المنطقة وبالامتناع عن الجماع قبل التأكد من التئام الجرح.

واستخدام غسول ماء دافئ وملح البحر (الملح الخشن) بعد أسبوعين من الولادة واستخدامه في النظافة بعد الحمام، وكذلك كمغطس تجلسي فيه، لأن الملح معقم ومطهر للجرح ومانع للبكتريا، وكذلك سوف يساعدك كثيراً في تذويب الخيوط والتحرر منها، كما يُنصح بدهن كريم معقم بعد المغطس حتى تصبح لينة فلا تعيق حركتك. ويفضل عمل مغطس الماء الدافئ بالملح ثلاث مرات في اليوم.

وعندما تدخلين إلى الحمام قومي بالضغط على غرز الخياطة بورق الحمام لتجفيفها وتنظيفها لحمايتها من الالتهابات، كما ينصح بعد كل استخدام للحمام وضع الكريم المعقم حتى لا تصابي بالبكتريا ، و احرصي على سؤال الطبيبة المعالجة التي أشرفت على الولادة والخياطة لمعرفة نوع الخيوط وهل تحتاج إلى إزالة من عدمه.